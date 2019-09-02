Вашингтон. 2 сентября. ИНТЕРФАКС - Ураган "Дориан" обрушился на северную часть Багамских островов, сообщает в понедельник телеканал CNN.
В эпицентре удара оказались острова Большой Багама и Абако. Сильные порывы ветра сносили крыши жилых домов, повалили деревья. Из-за проливных дождей затоплены дороги и жилые дома.
По сообщению волонтерского центра спасателей, расположенного в городе Хоуп-Таун на острове Абако, нанесен "катастрофический ущерб".
В ночь на понедельник Национальный центр США по слежению за ураганами предупредил жителей Большого Багама и Абако о том, что ураган может иметь опасные последствия и угрожать их жизни.
По последним данным, максимальная скорость порывов ветра урагана достигает 280 км/ч. Ожидается, что в течение понедельника ураган будет бушевать в районе северной части Багамских островов, а затем направится в сторону побережья штата Флорида.
По прогнозам, "Дориан" незначительно ослабеет, но останется "мощным" в течение ближайших нескольких дней.
В настоящее время урагану "Дориан" присвоена максимальная пятая категория по шкале Саффира-Симпсона.
Ранее сообщалось, что во Флориде, Джорджии и Южной Каролине объявили массовую эвакуацию прибрежных населенных пунктов
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