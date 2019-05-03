Этот контент был опубликован 3 мая 2019 г. 9:49

Лондон. 3 мая. ИНТЕРФАКС - Мощный циклон "Фани" ударил по восточному побережью Индии, принеся с собой порывы ветра скоростью порядка 175 километров в час и ливни, передает BBC.

Первый удар циклона на себя принял штат Одиша. В штате идут сильные ливни. Ожидается, что скорость ветра циклона в туристическом городе Пури и в близлежащих территориях может достичь порядка 200 километров в час.

В некоторых районах штата уже наблюдаются небольшие затопления. Ветер рушит деревья и крыши домов.

В преддверии удара циклона в Одише эвакуировали более 1 млн жителей в специальные убежища. В связи с циклоном были отменены авиарейсы, а также прервано железнодорожное движение. Закрыты школы и госучреждения. Также на восточном побережье Индии закрыты три порта.

Также сотни тысяч человек эвакуировали в штате Западная Бенгалия, где также ожидается циклон. Там также закрыли аэропорты, вокзалы и перекрыли некоторые шоссе.

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