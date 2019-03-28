Этот контент был опубликован 28 марта 2019 г. 16:47

Лондон. 28 марта. ИНТЕРФАКС - Международный совет по зерну (МСЗ) опубликовал первый прогноз мирового сбора зерна в новом сельхозгоду (июль 2019-июнь 2020 гг.).

Как сообщается в мартовском отчете совета, общий сбор составит 2,175 млрд тонн, в том числе пшеницы - 759 млн тонн. Оценка сбор кукурузы составила 1,124 млрд тонн, сои - 359 млн тонн, риса - 505 млн тонн. Эти показатели, кроме сои, выше прогнозов сбора на текущий сельхозгод.

В мартовском отчете МСЗ также обновил оценки производства зерна в текущем сельхозгоду. Так, прогноз мирового сбора по сравнению с февральским повышен на 4 млн тонн, до 2,125 млрд тонн. Оценка производства пшеницы не изменилась и составила 735 млн тонн.

Как считают в МСЗ, сбор кукурузы составит 1,114 млрд тонн, это на 5 млн тонн больше, чем прогнозировалось в феврале, риса - 505 млн тонн (на 5 млн тонн больше). Оценка сбора сои не изменилась - 359 млн тонн.

Прогноз переходящих запасов зерна (на 1 июля 2019 года) увеличен на 11 млн тонн, до 604 млн тонн. В том числе оценка запасов пшеницы повышена на 2 млн тонн, до 264 млн тонн, кукурузы - на 8 млн тонн, до 305 млн тонн.

Переходящие запасы риса оценены в 157 млн тонн, что на 4 млн тонн больше, чем по февральской оценке, сои - в 52 млн тонн (на 3 млн тонн больше).

Служба финансово-экономической информации

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