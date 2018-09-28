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Нью-Йорк (ООН). 28 сентября. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Сирии Валид Муаллем заявил, что террористы должны покинуть провинцию Идлиб.

"Они должны покинуть Идлиб, он не должен быть в руках иностранцев", - сказал он журналистам.

"Я надеюсь, что они его покинут, но не уверен, начался ли процесс", - добавил он.

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Интерфакс