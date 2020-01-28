Этот контент был опубликован 28 января 2020 г. 11:30

Берлин. 28 января. ИНТЕРФАКС - Житель Германии заразился коронавирусом на рабочем семинаре от другого человека, сообщил журналистам во вторник представитель министерства здравоохранения федеральной земли Бавария Андреас Цапф.

"Мне стало известно о случае вчера в 20:30, речь идет о 33-летнем человеке, сотруднике фирмы", - сказал Цапф.

По его словам, сотрудник фирмы принимал участие в рабочем семинаре, на котором также присутствовала жительница КНР. 23 января женщина улетела обратно в Китай и уже по дороге обратно почувствовала себя плохо.

"Там был проведен тест на коронавирус, он был позитивный", - указал Цапф.

В понедельник эта информация поступила в фирму в Германии.

"Фирма проинформировала сотрудников и ведомство по здравоохранению. После этого сотрудник фирмы сказал, что на выходных почувствовал себя плохо, были симптомы сильного бронхита", - продолжил сотрудник ведомства.

Была проведена диагностика. "Вчера вечером был позитивный результат", - сказал Цапф. Было решено отправить мужчину в больницу, хотя он уже чувствовал себя нормально.

1тф ав

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