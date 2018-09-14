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Этот контент был опубликован 14 сентября 2018 г. 11:10 14.09.2018 - 11:10

Париж. 14 сентября. ИНТЕРФАКС - Мужчина совершил наезд на автомобиле на прохожих во французском городе Ним, расположенном недалеко от Монпелье на юге страны, сообщает в пятницу телеканал "Франс 3".

Два человека получили незначительные травмы. Инцидент произошел ранним утром близ террасы бара под названием L'Instant T в центре города.

По информации французских СМИ, за рулем белого автомобиля марки "Пежо" находился 36-летний мужчина. Полиция задержала водителя. По некоторым данным, мужчина вел себя "неуравновешенно". Очевидцы утверждают, что во время наезда он кричал "Аллах велик".

Французские стражи порядка начали расследование по делу о попытке предумышленного убийства. Антитеррористическое подразделение полиции свое расследование в данном случае открывать не стало.

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