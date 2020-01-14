Этот контент был опубликован 14 января 2020 г. 18:38

Париж. 14 января. ИНТЕРФАКС - Мужчина получил сильные ожоги после того, как поджег себя у здания Европарламента в Страсбурге, сообщают французские СМИ.

По их информации, мужчина албанского происхождения облил себя бензином, а затем поджег себя с помощью зажигалки. Он получил ожоги лица и рук, его отправили в больницу.

Близ здания Европарламента в момент инцидента проходила демонстрация выходцев из Гвинеи: ее участники поспешили оказать помощь мужчине.

Пока информации о том, что могло послужить причиной таких действий, нет.

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