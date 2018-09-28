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Этот контент был опубликован 28 сентября 2018 г. 18:14 28.09.2018 - 18:14

Берлин. 28 сентября. ИНТЕРФАКС - По меньшей мере три человека получили ножевые ранения в результате нападения мужчины в немецком городе Равенсбург (федеральная земля Баден-Вюртемберг), сообщает в пятницу онлайн-портал немецкого журнала "Фокус" со ссылкой на местную полицию.

По данным портала, один пострадавший получил серьезные ранения и находится в критическом состоянии.

Мужчина напал с кухонным ножом на прохожих на городской площади Мариенплатц. Позднее его задержали полицейские. Его личность пока не раскрывается.

Мотивы нападавшего также пока неизвестны.

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