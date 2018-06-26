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Этот контент был опубликован 26 июня 2018 г. 9:33 26.06.2018 - 09:33

Токио. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Неизвестный мужчина во вторник напал с холодным оружием на полицейского в японском городе Тояма на севере острова Хонсю и завладел его табельным пистолетом, передает во вторник японский телеканал Эн-эйч-кей.

Полицейский от полученных ран скончался.

Затем совершивший нападение человек устроил стрельбу возле местной школы, в результате чего тяжелые ранения получили еще два человека.

Нападавший задержан, полиция приступила к расследования этого инцидента.

1аю ар

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