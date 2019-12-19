Этот контент был опубликован 19 декабря 2019 г. 5:39

Гонконг. 19 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпином на следующей неделе в ходе визита в Пекин.

Как сообщила администрация президента Южной Кореи, переговоры Мун Чжэ Ина и Си Цзиньпина пройдут 23 декабря в китайской столице. В ходе встречи лидеры двух стран обсудят пути развития двусторонних связей и мирного процесса на Корейском полуострове.

"Лидеры двух стран планируют обсудить пути развития корейско-китайских отношений и развития двустороннего сотрудничества, а также провести углубленный обмен мнениями о ситуации на Корейском полуострове", - заявил в ходе брифинга заместитель пресс-секретаря администрации Хан Чжон У.

Мун Чжэ Ин также планирует провести встречу один на один с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном, чтобы обсудить практические пути укрепления сотрудничества между двумя странами.

"В ходе саммита с Си Цзиньпином и встречи с Ли Кэцяном Мун Чжэ Ин укрепит стратегические связи с руководством Китая и обменяется мнениями о путях развития двусторонних отношений", - сказал представитель администрации южнокорейского президента.

Президент Республики Корея также посетит китайский город Чэнду 23-24 декабря для участия в трехсторонней встрече с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном и премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

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