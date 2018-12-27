Мун Чжэ Ин надеется на российскую поддержку усилий по урегулированию ситуации на Корейском полуострове

Этот контент был опубликован 27 декабря 2018 г. 15:00

Москва/Гонконг. 27 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в новогоднем поздравлении президенту РФ Владимиру Путину и россиянам выразил надежду на дальнейшую поддержку российской стороны в достижении мира и урегулирования ситуации на Корейском полуострове.

"Уважаемый Владимир Владимирович @KremlinRussia_E @MID_RF @mfa_russia @Russia @Pravitelstvo_RF @GovernmentRF и уважаемые граждане Российской Федерации! В уходящем году мы стремились к миру изо всех сил, и это стало возможным, так как Вы были с нами на этом пути", - говорится в сообщении Мун Чжэ Ина, опубликованном в Twitter Голубого дома.

Сообщение Мун Чжэ Ина написано на русском языке.

"Я с радостью вспоминаю наши встречи и ценные дружеские моменты. Я надеюсь, что Вы всегда будете с нами на пути к миру и процветанию нашего региона. Давайте продолжим нашу совместную работу и в следующем году", - подчеркнул южнокорейский лидер.

Он пожелал российскому коллеге здоровья, счастья и процветания на долгие годы вперед.

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