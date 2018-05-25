Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 25 мая 2018 г. 8:30 25.05.2018 - 08:30

Пекин. 25 мая. ИНТЕРФАКС - Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал лидеров США Дональда Трампа и КНДР Ким Чен Ына к проведению прямых переговоров после того, как Вашингтон отказался от проведения запланированного саммита с Пхеньяном, сообщает в пятницу агентство "Ренхап".

"Денуклеаризация Корейского полуострова и установление постоянного мира являются историческими задачами, которые нельзя ни откладывать, ни отменять", - заявил он в ходе экстренной встречи с южнокорейскими министрами, среди которых были глава МИД, Минобороны, а также министр по делам объединения и советник президента по безопасности Южной Кореи.

"Я в большом замешательстве, и очень печально, что саммит Северной Кореи и США не будет проведен 12 июня, как это было запланировано", - отметил южнокорейский президент.

Мун Чжэ Ин добавил, что проблема, из-за которой США отменили саммит, может заключаться в способе коммуникации двух стран.

"Решать трудные дипломатические вопросы посредством тех методов, которые применялись, может быть тяжело. Я надеюсь, что страны смогут решить эти вопросы посредством более прямого и тесного диалога между лидерами", - заявил он.

Накануне Белый дом США распространил письмо Д.Трампа, в котором американский лидер сообщил, что отказывается от проведения саммита с Ким Чен Ыном из-за враждебных заявлений со стороны КНДР. Пхеньян, в свою очередь, заявил, что по-прежнему настроен на переговоры с Вашингтоном и видит в них необходимость. Саммит должен был состояться 12 июня в Сингапуре.

эф во

Neuer Inhalt Horizontal Line