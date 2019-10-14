Этот контент был опубликован 14 октября 2019 г. 13:03

Гонконг. 14 октября. ИНТЕРФАКС - Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в понедельник принес публичные извинения за скандал с отставкой Чхо Кука с поста министра юстиции спустя месяц после назначения, сообщает агентство "Ренхап".

"Я прошу прощения за то, что в результате, мы спровоцировали столько споров", - заявил он на встрече со своими помощниками в Голубом доме.

"Как президент, я прошу прошения у народа за сам этот факт", - отметил Мун Чжэ Ин.

Он не уточнил, принял ли он уже отставку министра.

Ранее в понедельник Чхо Кук, члены семьи которого являются фигурантами нескольких антикоррупционных разбирательств, объявил о решении покинуть пост министра юстиции на фоне общественных протестов. Сам он также является фигурантом расследования, но отрицает, что совершал какие-либо нарушения.

"Я принял решение, что мне не следует больше оказывать давления на президента и правительство из-за проблем моей семьи. Я принял решение, что мне нужно покинуть пост для успешного осуществления реформы системы правосудия", - заявил Чхо Кук в понедельник.

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