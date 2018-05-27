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Этот контент был опубликован 27 мая 2018 г. 4:02 27.05.2018 - 04:02

Гонконг. 27 мая. ИНТЕРФАКС - Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил в воскресенье, что надеется на проведение в будущем трехстороннего саммита с участием его страны, КНДР и США, чтобы официально завершить Корейскую войну, сообщает агентство "Ренхап".

Он пояснил, что это было бы возможным в случае успеха двусторонних переговоров президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которые могут пройти 12 июня в Сингапуре.

В субботу Мун Чжэ Ин провел встречу в демилитаризованной зоне с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Корейская война (1950-1953 годы) формально не завершена до сих пор: стороны лишь подписали перемирие. Север и Юг Корейского полуострова разделяет демилитаризованная зона. На территории Южной Кореи размещён американский воинский контингент.

во тг

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