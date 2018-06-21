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Этот контент был опубликован 21 июня 2018 г. 14:34 21.06.2018 - 14:34

*** Президент рассчитывает, что Транссибирская магистраль дойдет до южного конца полуострова Пусан, где он вырос

*** По ряду трехсторонних проектов, в т.ч. желдороги и газопровода, проводятся совместные исследования

Москва. 21 июня. ИНТЕРФАКС - Установление мира на Корейском полуострове расширит трехстороннее сотрудничество двух Корей и России, заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

"Установление мира на Корейском полуострове приведет к активизации межкорейского экономического сотрудничества и расширит трехстороннее взаимодействие с Россией", - заявил Мин Чжэ Ин, выступая в Госдуме.

По его словам, "трехсторонние проекты в сфере железной дороги, газопровода, электричества уже (находятся) на уровне обсуждения с проведением совместных исследований".

"Реализация сотрудничества в этих сферах станет надежной основой для создания экономического сообщества в Северо-Восточной Азии", - сказал Мун Чжэ Ин.

Также, по его словам, "устойчивый мир между двумя Кореями может развиться в многосторонний механизм сотрудничества для мира и безопасности в Северо-Восточной Азии".

В своем выступлении Мун Чжэ Ин упомянул Транссибирскую железную дорогу, назвав ее путем жизни, построенным "золотыми руками русских рабочих".

"А теперь мы надеемся, что на основе устойчивого мира на Корейском полуострове Транссибирская магистраль будет доходить до южного конца полуострова Пусан, где я вырос", - сказал Мун Чжэ Ин.

По его словам, "граждане России и Кореи уверены, что наши страны ждет новое будущее".

"На основе взаимного уважения и доверия мы сможем преодолеть любые невзгоды и вызовы. В Евразии, где сосуществуют природа и человек, есть надежда на будущее человечества. Преодолев времена войны, на пути к миру и процветанию Россия и Корея будут идти вместе", - подчеркнул президент.

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