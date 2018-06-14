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Этот контент был опубликован 14 июня 2018 г. 12:54 14.06.2018 - 12:54

Гонконг. 14 июня. ИНТЕРФАКС - Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил в четверг, что если тенденция к урегулированию ситуации вокруг КНДР продолжится, то южнокорейские власти могут изучить вопрос о приостановке военных учений с США в районе Корейского полуострова.

Такое заявление президент сделал перед началом заседания Совета национальной безопасности Южной Кореи.

"Президент Мун сказал, что если Северная Корея проведет денуклеаризацию, и если искренний диалог продолжится между Южной Кореей и Севером (КНДР - ИФ), между США и Севером с целью улучшить напряженные отношения, то стране потребуется гибкие изменения в (политике) военного давления против Севера; и все это в духе выстраивания взаимного доверия, как было согласовано в Пханмунджомской декларации (между Южной Кореей и КНДР - ИФ)", - приводит телеканал Уай-Ти-Эн выдержки из заявления администрации президента.

Мун Чжэ Ин уточнил, что Южная Корея с осторожностью рассмотрит возможность приостановки совместных военных учений с США.

Президент также дал указания членам Совета вести тесную координацию с США по этому вопросу.

Ранее по итогам саммита США-КНДР в Сингапуре о намерении отказаться от военных учений в процессе переговоров о денуклеаризации Северной Кореи заявил президент США Дональд Трамп.

Позднее в администрации южнокорейского президента заявили, что считают необходимым подробнее изучить эти заявления Д.Трампа.

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