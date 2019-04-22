Этот контент был опубликован 22 апреля 2019 г. 11:00

Дели. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - Лидеры мусульман Шри-Ланки выступают за скорейший суд над виновными в организации терактов в церквях во время Пасхи, говорится в сообщении.

"Мы призываем к тому, чтобы власти Шри-Ланки немедленно повысили уровень безопасности во всех религиозных местах и добились того, чтобы организаторы этих преступлений предстали перед правосудием без промедления", - говорится в сообщении на сайте высшего мусульманского духовенства Шри-Ланки.

"Это позорный и отвратительный акт, который невозможно оправдать ни по какой причине", - отмечается в нем.

Духовенство призывает представителей мусульманской общины оказывать помощь пострадавшим, в частности, сдавать кровь и помогать раненым.

Накануне в католическое пасхальное воскресение на Шри-Ланке группа террористов-смертников совершила восемь взрывов. Объектами атак стали дорогие отели в столице страны Коломбо и ее окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа.

По последним данным, в результате терактов погибли 290 человек, около 500 человек получили ранения.

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