Этот контент был опубликован 25 ноября 2019 г. 18:56

Брюссель. 25 ноября. ИНТЕРФАКС - Мьянма, вероятно, нарушает Конвенцию о запрещении химического оружия и не ликвидирует его запасы, оставшиеся с 1980-х годов, заявил на конференции ОЗХО заместитель помощника американского госсекретаря Томас Динанно.

"США серьезно обеспокоены тем, что арсенал химического оружия мог остаться на объекте по производству химического оружия", - приводят западные СМИ слова Динанно.

По его словам, у Вашингтона есть информация, что в Мьянмы в 1980-х годах существовала программа разработки химического оружия, которая включала в себя производство горчичного газа.

Он отметил, что Мьянма, ставшая участницей Конвенции в 2015 году, не соблюдает ее, поскольку не смогла задекларировать свою программу химоружия и уничтожить объект по производству такого вида вооружений.

В то же время, добавил Динанно, США уже провели переговоры с властями Мьянмы по этому вопросу и готовы оказать им помощь в ликвидации арсенала химоружия.

СМИ напоминают, что ранее в адрес Мьянмы неоднократно звучали обвинения в хранении химического оружия и в его использовании, в частности, против повстанцев из числа каренов - группы народов, населяющих юг и юго-восток Мьянмы.

1аю ар

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