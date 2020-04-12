Этот контент был опубликован 13 апреля 2020 г. 1:23

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Москва. 12 апреля. ИНТЕРФАКС - Международное энергетическое агентство (МЭА) объявит в понедельных о закупках нефти в резервы для содействия эффективному сокращению добычи нефти, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

На прошлой неделе глава МЭА Фатих Бироль сообщал, что страны-импортеры нефти могут вскоре объявить о закупках нефти, чтобы поддержать спрос на топливо. "Мы увидим восстановление спроса (...), но я не ожидаю очень быстрого восстановления цен на нефть", - отметил он.

Осенью прошлого года Бироль рассказывал, что входящие в МЭА государства хранят около 1,55 млн баррелей на случай экстренных ситуаций. Этого объема хватит, чтобы в течение 15 дней удовлетворять глобальный спрос, отмечал глава МЭА.

Йм бм

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