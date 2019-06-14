Москва. 14 июня. ИНТЕРФАКС - Международное энергетическое агентство (МЭА) снизило прогноз роста спроса на нефть на 2019 год на 100 тыс. баррелей в сутки - до 1,2 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете организации, которая отмечает, что снижает оценку спроса уже второй месяц подряд.

В то же время МЭА ожидает, что в 2020 году потребление нефти в мире вырастет на 1,4 млн б/с, при этом страны, не входящие в ОЭСР, станут основными драйверами роста, увеличив его на 880 тыс. б/с.

МЭА рассчитывает, что в 2020 году предложение нефти превысит спрос.

"Удовлетворение растущего спроса на нефть вряд ли будет проблемой - будет доступен огромный объем поставок нефти со стороны стран не-ОПЕК. На США придется 90% роста поставок в 1,9 млн б/с из числа стран не-ОПЕК, а в 2020 году рост поставок нефти странами не-ОПЕК составит 2,3 млн б/с за счет США, Бразилии, Канады и Норвегии", - говорится в отчете.

В конце июня министры стран ОПЕК+, которые столкнулись с краткосрочной неопределенностью о величине спроса и неуклонным ростом поставок нефти со стороны конкурентов, должны обсудить судьбу сделки по ограничению нефтедобычи.

По оценке МЭА, нефтяные запасы стран ОЭСР находятся на комфортном уровне - на 16 млн баррелей выше среднего пятилетнего уровня. И хотя в первом квартале 2019 года низкий спрос на нефть помог создать избыток 1,1 млн б/с нефти, во втором квартале текущего года рынок испытывает дефицит в объеме около 0,4 млн б/с. Этот дефицит частично связан с тем, что в мае страны ОПЕК+ снизили добычу нефти на 500 тыс. б/с больше, чем оговаривалось по соглашению.

В третьем квартале, считает МЭА, рынок может получить дополнительную поддержку за счет восстановления нефтепереработки. Так, недавно ремонты на НПЗ в США и Европе, низкие уровни загрузки НПЗ в Японии и Южной Корее, недопоставки из России из-за загрязнения нефтепровода "Дружба" внесли свой вклад в низкие темпы роста переработки.

По оценке агентства, в августе объемы переработки нефти могут быть на 4 млн б/с выше, чем в мае, что может привести к напряжению на рынке, особенно на сернистую нефть, если будет продлено соглашение ОПЕК+, а ситуация в Иране и Венесуэле не изменится.

"Ясный посыл нашего первого прогноза на 2020 года таков, что поставок со стороны стран не-ОПЕК будет достаточно для удовлетворения любого уровня спроса, если не будет никаких геополитических потрясений, при этом у стран ОПЕК остаются свободными мощности по добыче в 3,2 млн б/с. Это благоприятные новости для потребителей и оздоровления неустойчивой мировой экономики, поскольку это ограничит повышательное давление на нефтяные цены. Однако это может идти вразрез с интересами производителей, особенно с учетом того, что в среднесрочном периоде понадобятся инвестиции в новые мощности", - резюмирует МЭА.

сс мв ки

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