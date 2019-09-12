Москва. 12 сентября. ИНТЕРФАКС - Предложение нефти со стороны стран, не входящих в ОПЕК, в августе выросло по сравнению с предыдущим месяцем на 480 тыс. б/с - до 65,5 млн б/с, пишет Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем ежемесячном отчете.

"После увеличения на 375 тыс. баррелей в июле месяц к месяцу поставки нефти из стран не-ОПЕК выросли еще на 480 тыс. б/с в августе и составили 65,5 млн баррелей в сутки. Этот рост обусловлен, прежде всего, восстановлением поставок из США после урагана "Барри", рекордным объемом добычи в Бразилии и ростом российских поставок", - пишет МЭА.

Рост российского производства на 140 тыс. б/с в августе привел к тому, что выполнение сделки странами не-ОПЕК снизилось с 118% в июле до 110% в августе, отмечает агентство. Уровень выполнения сделки самой Россией, по данным МЭА, упал до 53% в августе с 114% в июле, когда добыча была ограничена из-за загрязнения трубопровода "Дружба".

В целом добыча 10 стран не-ОПЕК, участвующих в сделке по ограничению добычи, в августе была на 420 тыс. б/с ниже согласованного соглашением уровня.

При этом оценка роста в 2019 году была сохранена на уровне 1,9 млн б/с. В 2020 году МЭА ожидает, что поставки увеличатся на 2,3 млн б/с, тогда как в июле агентство прогнозировало этот показатель на уровне 2,2 млн б/с. Прогноз был немного повышен, поскольку добыча в Бразилии набирает обороты, а в Норвегии и Гайане запускаются новые проекты, говорится в отчете.

Тем не менее, США остаются крупнейшим источником роста: 1,7 млн б/с в 2019 году и 13 млн б/с в 2020 году.

Йм ко ки

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