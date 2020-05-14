Москва. 14 мая. ИНТЕРФАКС - Мировой спрос на нефть во втором квартале может упасть на 19,9 млн б/с - до 79,3 млн б/с, подсчитало Международное энергетическое агентство (МЭА).

Теперь агентство ожидает, что падение спроса будет на 3,2 млн б/с меньше, чем в прогнозе в прошлом месяце.

Падение мирового спроса на нефть в апреле составило 25,2 млн б/с в годовом исчислении в связи с мерами по предотвращению распространения COVID-19.

"Темпы падения спроса должны уменьшиться в мае до 21,5 млн б/с, в июне - до 13 млн б/с, поскольку правительства постепенно снимают ограничения, связанные с вирусом. Мы повысили нашу оценку спроса во втором квартале примерно на 3,2 млн б/с на основании данных о большей, чем ожидалось, мобильности в некоторых европейских странах и США. Мы также увеличили оценку спроса в Китае за март и апрель. Вместе эти шаги позволяют предположить, что снижение спроса на нефть в первом полугодии может быть не таким сильным, как мы опасались ранее", - подчеркивает агентство.

"В этом отчете мы повысили нашу оценку спроса на нефть в 2020 году на 690 тыс. б/с по сравнению с предыдущим прогнозом - до 91,2 млн б/с. Так, потребление нефти в этом году сократится на 8,6 млн б/с, что является самым большим падением в истории, хотя предполагаемое снижение немного меньше, чем 9,3 млн б/с в прошлом месяце", - пишет МЭА.

При этом в целом МЭА видит в настоящее время некоторое улучшение нефтяного рынка на фоне исторического сокращения добычи.

По оценкам МЭА, загрузка НПЗ в мире во втором квартале снизится на 13,4 млн б/с, по году снижение составит 6,2 млн б/с. "Пиковое снижение мировой активности в переработке сместилось на май, поскольку наша оценка производительности в апреле была пересмотрена с учетом новых данных и более высокого спроса. Ожидается, что во втором квартале загрузка НПЗ упадет на 13,4 млн б/с в год, а средняя пропускная способность к 2020 году снизится на 6,2 млн б/с. Признаки нехватки мест в хранилищах начали появляться в начале мая, когда несколько нефтеперерабатывающих заводов в Европе, Азии и Африке были закрыты на неопределенный срок", - говорится в отчете агентства.

По данным МЭА, коммерческие запасы нефти стран ОЭСР в марте 2020 года выросли на 68,2 млн баррелей или на 2,2 млн б/с - до 2,96 млрд баррелей. Это на 46,7 млн баррелей выше среднего показателя за последние пять лет.

По предварительным данным, объем промышленных запасов нефти США в апреле увеличился примерно на 54 млн баррелей, в Европе и Японии рост составил по 3 млн баррелей. Запасы нефти в плавучих хранилищах в апреле выросли почти на 10 млн баррелей - до 123,8 млн баррелей.

Йм ск ап*

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!