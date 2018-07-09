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Этот контент был опубликован 9 июля 2018 г. 16:52 09.07.2018 - 16:52

Лондон. 9 июля. ИНТЕРФАКС - Премьер Великобритании Тереза Мэй поблагодарила в понедельник Бориса Джонсона и Дэвида Дэвиса, покинувших посты главы МИД и министра по делам Brexit, но при этом подчеркнула, что не согласна с ними по ряду вопросов, связанных с выходом из ЕС.

"Мы с ними не согласны", - сказала она в парламенте, говоря о позиции Б.Джонсона и Д.Дэвиса по параметрам Brexit.

Она поблагодарила Б.Джонсона за "страсть", с которой он работал, а Д.Дэвиса - за достигнутые успехи на пути к Brexit.

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