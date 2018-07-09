Мэй благодарна за работу покинувшим правительство Джонсона и Дэвиса, но отметила несогласие с ними по вопросам Brexit
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Лондон. 9 июля. ИНТЕРФАКС - Премьер Великобритании Тереза Мэй поблагодарила в понедельник Бориса Джонсона и Дэвида Дэвиса, покинувших посты главы МИД и министра по делам Brexit, но при этом подчеркнула, что не согласна с ними по ряду вопросов, связанных с выходом из ЕС.
"Мы с ними не согласны", - сказала она в парламенте, говоря о позиции Б.Джонсона и Д.Дэвиса по параметрам Brexit.
Она поблагодарила Б.Джонсона за "страсть", с которой он работал, а Д.Дэвиса - за достигнутые успехи на пути к Brexit.
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Интерфакс