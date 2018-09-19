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Берлин. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в очередной раз призвала ЕС последовать примеру Великобритании и усовершенствовать свою позицию по Brexit, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".

"Если мы намерены добиться успешного результата, тогда, также как и Великобритания усовершенствовала свою позицию, ЕС должен будет усовершенствовать и свою позицию", - заявила Т.Мэй, прибыв на неформальную встречу лидеров ЕС в Зальцбурге.

"Я уверена, что проявив добрую волю и решимость, мы сможем согласовать сделку, которая утроит обе стороны", - добавила она.

Также премьер Великобритании заявила, что ее план Чекерс по Brexit был "единственным заслуживающим доверия и обсуждения планом, который не подразумевал жесткой границы для Северной Ирландии и исполнял то, за что голосовали британские подданные".

Ранее похожую мысль о позиции ЕС по Brexit Т.Мэй высказала в статье для газеты "Вельт"

"Для получения хорошего результата Евросоюз, после того, как Великобритания усовершенствовала свою позицию, должен сделать то же самое", - написала она в статье, опубликованной в среду.

Ранее в среду председатель Европейского Совета Дональд Туск заявил, что переговоры по выходу Великобритании из ЕС переходят в решающий этап, ЕС считает позитивными некоторые планы Лондона по Brexit, но видит необходимость в переработке некоторых вопросов. В частности Д.Туск указал на необходимость Великобритании пересмотреть позицию по вопросам границы между республикой Ирландия и Северной Ирландией.

В июле в пригороде Лондона Чекерс министры кабинета Т.Мэй выработали соглашение, в котором определили условия выхода страны из ЕС.

В ходе референдума в июне 2016 года большинство жителей Британии (51,9%) высказались за выход страны из состава ЕС. Ожидается, что Великобритания и ЕС в октябре 2018 года завершат переговоры и согласуют договоренность о выходе Великобритании из ЕС, однако в последнее время политики все реже высказывают убежденность в том, что этот срок удастся соблюсти. Великобритания официально завершит процесс выхода из Евросоюза 29 марта 2019 года.

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Интерфакс