Этот контент был опубликован 14 мая 2019 г. 20:07

Лондон. 14 мая. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин позднее во вторник проведут переговоры по теме Brexit, сообщают британские СМИ.

Представители Консервативной и Лейбористской партий проводят встречи уже несколько недель с целью найти компромисс в отношении соглашения по Brexit, которое получило бы поддержку в британском парламенте.

Ранее во вторник стало известно, что представители Консервативной партии и лейбористов заявили о необходимости ратифицировать сделку об условиях Brexit до ухода парламентариев на летний перерыв.

Позиции сторон по Brexit остаются далекими друг от друга. Официальный представитель находящихся в оппозиции лейбористов, ответственный за вопрос Brexit, Кир Стармер заявлял в интервью газете The Guardian, что его партия готова поддержать сделку по Brexit, только если ее затем вынесут на референдум.

Тереза Мэй, в свою очередь, отвергала возможность нового референдума по Brexit, заявляя, что свое решение британские подданные высказали на референдуме 2016 года.

Если межпартийные переговоры провалятся, правительство намерено предоставить парламенту на голосование несколько вариантов Brexit. Предыдущие подобные голосования не принесли результата.

Выход Великобритании из ЕС планировался на 29 марта, однако британский парламент так и не успел согласовать условия выхода из ЕС к этой дате. В результате Brexit перенесли на 31 октября.

1тэ аю

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