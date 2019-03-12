Этот контент был опубликован 12 марта 2019 г. 20:40

*** Лидер лейбористов призвал признать соглашение по Brexit "мертвым"

Лондон. 12 марта. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила сожаление в связи с тем, что палата общин Великобритании не поддержала соглашение по Brexit. Ее выступление транслировало британское телевидение.

"Я глубоко сожалею о решении, которое палата приняла этим вечером", - сказала Т.Мэй.

Он отметила, что верит, что лучшим вариантом Brexit станет упорядоченный выход Великобритании из ЕС при наличии соглашения, а согласованная ею с Брюсселем сделка стала "лучшей и единственной достижимой".

Т.Мэй подтвердила, что в среду в палате общин пройдет голосование о том, готовы ли британские депутаты к выходу из ЕС без соглашения.

Лидер лейбористов Джереми Корбин заявил, что правительству Т.Мэй следует признать, что ее сделка "очевидно мертва и не имеет поддержки палаты общин".

Он также подчеркнул, что вариант выхода Великобритании из ЕС без соглашения с Брюсселем следует полностью исключить. Дж.Корбин напомнил, что у Лейбористской партии было собственное предложение по Brexit, и она намерена вновь его представить на рассмотрение парламента.

Ранее палата общин Великобритании отклонила соглашение с Брюсселем по Brexit с перевесом в 149 голосов.

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