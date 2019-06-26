Этот контент был опубликован 26 июня 2019 г. 17:32

Лондон. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй готова провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в пятницу на саммите G20 в Японии, сообщает европейская версия издания Politico со ссылкой на представителя премьера.

В то же время, уточняет телеканал Sky News, в пресс-службе главы британского правительства проинформировали о намерении Мэй сообщить Путину о том, что Лондон остается "открытым к другим отношениям, но это может произойти только в случае, если Россия отойдет от враждебного поведения".

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