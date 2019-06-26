Этот контент был опубликован 26 июня 2019 г. 17:41

Лондон. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй готова провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в пятницу на саммите G20 в Японии, сообщает европейская версия издания Politico со ссылкой на представителя премьера.

В то же время, уточняет телеканал Sky News, в пресс-службе главы британского правительства проинформировали о намерении Мэй сообщить Путину о том, что Лондон остается "открытым к другим отношениям, но это может произойти только в случае, если Россия отойдет от враждебного поведения".

Представитель Мэй также уточнил, что эта встреча не свидетельствует о нормализации отношений Лондона с Москвой.

Ранее в среду помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что Путин "на полях" саммита "двадцатки" в Осаке проведет встречу с премьер-министром Великобритании, Москва придает большое значение этим переговорам, поскольку контактов на высшем уровне давно не было.

"Лидеры проговорят чувствительные вопросы, а их накопилось много в наших отношениях с Великобританией. Если будут найдены какие-то возможности для нового налаживания сотрудничества, мы будем только это приветствовать", - отметил он.

Представитель Кремля напомнил, что предыдущая полноценная встреча Путина и Мэй состоялась 4 сентября 2016 года в Китае в рамках саммита "группы двадцати". Позже в 2018 году в Буэнос-Айресе также на саммите "двадцатки" лидеры констатировали необходимость поиска путей разблокирования ситуации в двустороннем взаимодействии.

1аю ав

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