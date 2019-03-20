Этот контент был опубликован 20 марта 2019 г. 22:45

Берлин. 21 марта. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что готова "день и ночь" работать для того, чтобы Brexit был проведен вовремя.

"Я продолжу работать день и ночь, чтобы обеспечить поддержку моих коллег, Демократической юнионистской партии и других, для этой сделки", - заявила она в среду.

Ранее Т.Мэй заявила, что попросила ЕС о переносе срока Brexit с 29 марта на 30 июня 2019 года, соответствующее письмо она направила в Брюссель. Ожидается, что этот вопрос будет рассмотрен лидерами стран ЕС на саммите на этой неделе.

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