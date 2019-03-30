Лондон. 30 марта. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на следующей неделе намерена предпринять последнюю попытку добиться от парламента одобрения сделки по Brexit, согласованной Лондоном с ЕС, пишет в субботу газета The Independent.

При этом в правительстве отмечают, что в случае новой неудачи глава правительства рассмотрит возможность проведения досрочных парламентских выборов в надежде, что это решит политический кризис, разразившийся вокруг Brexit.

"Министры заявили The Independent, что новые выборы, по мнению премьер-министра, действительно возможны. Вероятно, на следующей неделе она сделает финальную попытку добиться одобрения своей сделки", сообщает издание.

Возможность организации выборов подтвердил изданию и неназванный источник в кабинете министров. На вопрос о том, являются ли теперь выборы реальным вариантом развития событий, он ответил: "Да, безусловно".

Британские СМИ отмечают, что даже состоявшееся в пятницу очередное голосование в Палате общин по Brexit, вероятно, было организовано правительством, в том числе, и с прицелом на последующую предвыборную борьбу: в парламенте почти все находящиеся в оппозиции лейбористы, даже те из них, кто поддерживает идею выхода из ЕС, проголосовали против предложенного Т.Мэй соглашения. Предполагается, что в ходе предвыборной борьбы находящиеся у власти консерваторы будут использовать этот факт, чтобы показывать избирателям, что те лейбористы, которые обещали добиваться Brexit, обманули своих сторонников.

В понедельник в Палате общин планируют в очередной раз рассмотреть, есть ли в парламенте достаточная поддержка альтернативного варианта Brexit. Предыдущая попытка сделать это, состоявшаяся ранее в марте, не принесла успеха. Затем, позже на следующей неделе, правительство надеется вернуться к рассмотрению своего варианта соглашения с Брюсселем.

При этом, как пишет газета The Guardian, в правительстве еще рассчитывают, что смогут уговорить ЕС, в случае одобрения парламентом соглашения на следующей неделе, отложить процесс выхода из ЕС на 22 мая 2019 года. В противном случае крайним сроком останется 12 апреля.

В пятницу в парламенте 344 человека проголосовали против сделки Т.Мэй, а 286 - за нее. Этот результат, хоть и является отрицательным, - значительно менее разгромный для правительства, чем по итогам двух предыдущих голосований по данному вопросу. Кроме того, как указывают в правительстве Великобритании, ни одна из альтернативных идей до сих пор не могла получить более существенную поддержку в парламенте.

1во ки

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