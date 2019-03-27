Лондон. 27 марта. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй готова уйти со своего поста в случае, если парламент одобрит согласованную ее правительством с Брюсселем сделку по Brexit, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники.
По словам собеседника телеканала, Т.Мэй планирует уйти в отставку после того, как "сделка будет принята".
Согласно источникам телеканала, глава правительства заявила, что она "готова уйти с этого поста раньше, чем намеревалась, чтобы обеспечить плавный и упорядоченный Brexit".
Такое заявление премьер сделала в ходе встречи с членами комитета 1922, в который входят британские депутаты-консерваторы, отмечает телеканал.
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