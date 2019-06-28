Этот контент был опубликован 28 июня 2019 г. 12:17

Лондон. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Британии Тереза Мэй на встрече в Осаке заявила президенту России Владимиру Путину о наличии неопровержимых доказательств причастности РФ к инциденту в Солсбери, говорится в заявлении Даунинг-стрит, выдержки из которого приводят в пятницу западные СМИ.

"Она ясно заявила, что Великобритания располагает неопровержимыми доказательствами того, что Россия стояла за этой атакой", - заявил журналистам представитель Даунинг-стрит.

"Она сказала, что эти действия никогда не должны повториться, и что Британия хочет, чтобы двух причастных к атакам привлекли к ответственности", - добавил он.

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