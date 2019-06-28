Этот контент был опубликован 28 июня 2019 г. 12:30

Лондон. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Британии Тереза Мэй на встрече в Осаке заявила президенту России Владимиру Путину о наличии неопровержимых доказательств причастности РФ к инциденту в Солсбери, говорится в заявлении Даунинг-стрит, выдержки из которого приводят в пятницу западные СМИ.

"Она ясно заявила, что Великобритания располагает неопровержимыми доказательствами того, что Россия стояла за этой атакой", - заявил журналистам представитель Даунинг-стрит.

"Она сказала, что эти действия никогда не должны повториться, и что Британия хочет, чтобы двух причастных к атакам привлекли к ответственности", - добавил он.

4 марта 2018 года экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания в Солсбери. Впоследствии британские следователи пришли к выводу, что Скрипали пострадали от нервно-паралитического отравляющего вещества, названного "новичок" (А-234). Выводы британцев позже подтвердила комиссия Организации по запрещению химического оружия.

Ответственность за покушение на Скрипалей британские власти возложили на Россию. В Москве отвергают эти обвинения.

Лондон назвал исполнителями покушения на Скрипалей российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова, являющихся, по утверждению британских спецслужб, агентами ГРУ.

В Лондоне их заочно обвинили в заговоре с целью убийства Скрипаля и его дочери.

СМИ позднее сообщили, что под именами Боширова и Петрова скрываются полковник ГРУ Анатолий Чепига и Александр Мишкин, также сотрудник ГРУ.

1мм во ав

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