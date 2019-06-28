Этот контент был опубликован 28 июня 2019 г. 12:01

Лондон. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Британии Тереза Мэй на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в пятницу в Осаке заявила, что нормализация отношений двух стран при наличии угроз со стороны РФ Лондону и его союзникам невозможна, сообщили на Даунинг-стрит.

"Не может быть нормализации наших двусторонних отношений до тех пор, пока Россия не прекратит безответственные и дестабилизирующие действия, угрожающие Великобритании и ее союзникам", - отмечается в заявлении, выдержки из которого приводят британские СМИ.

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