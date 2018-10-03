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Этот контент был опубликован 3 октября 2018 г. 14:00 03.10.2018 - 14:00

Лондон. 3 октября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Великобритании Терезы Мэй, выступая в среду на конференции Консервативной партии, заявила, что силовые акции, направленные на защиту жизни людей, нельзя отдавать на откуп СБ ООН, где заседает Россия, способная использовать право вето.

Такие заявления Т.Мэй прозвучали в ходе критики в адрес лидера британской оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина.

"Он (Дж.Корбин - ИФ) говорит, что военная акция, для спасения жизней, имеет право на осуществление лишь с одобрения Совета Безопасности ООН, что по сути дела дает России (возможность - ИФ) использовать право вето. Я говорю: "Нет. Мы не можем отдать нашу совесть Кремлю", - сказала она.

При этом она напомнила, что Великобритания присоединилась к своим союзникам для ударов по Сирии в 2018 году в ответ на якобы имевшее место применение сирийскими властями химоружия.

"Он говорит: сильная НАТО просто-напросто провоцирует Россию. Я говорю: "Нет. Она гарант нашей свободы и безопасности", - подчеркнула Т.Мэй.

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