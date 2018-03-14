Мэй заявляет, что Лондон уведомил ОЗХО об использовании Россией нервнопаралического вещества для отравлении Скрипаля
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Лондон. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Британский премьер-министр Тереза Мэй в среду заявила, что сообщила в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) о том, что Россия использовала нервнопаралитическое вещество при отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
"Мы также уведомили ОЗХО об использовании Россией этого нервнопаралитического вещества", - сказала она.
"Мы работаем вместе с полицией над тем, чтобы ОЗХО могла провести независимую проверку полученных нами данных", - добавила Т.Мэй.
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Интерфакс