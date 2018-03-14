Внешний контент

Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Лондон. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Британский премьер-министр Тереза Мэй в среду заявила, что сообщила в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) о том, что Россия использовала нервнопаралитическое вещество при отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

"Мы также уведомили ОЗХО об использовании Россией этого нервнопаралитического вещества", - сказала она.

"Мы работаем вместе с полицией над тем, чтобы ОЗХО могла провести независимую проверку полученных нами данных", - добавила Т.Мэй.

вл во др

Neuer Inhalt

Horizontal Line

subscription form

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта









swissinfo.ch

Тизер

swissinfo.ch in russian

Интерфакс