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Этот контент был опубликован 26 сентября 2018 г. 18:18 26.09.2018 - 18:18

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Нью-Йорк (ООН). 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Великобритании выразила сожаление, что Россия, используя право вето, якобы препятствует расследованию дела по предполагаемому использованию химического оружия в Сирии.

"Жаль, что Россия продолжает препятствовать Совбезу продолжить выполнять свои обязанности и положить конец практике (когда используется химическое оружие - ИФ)", - сказала Т.Мэй, выступая на заседании Совбеза ООН.

"Я искренне надеюсь, что Россия снова присоединится к международному консенсусу против применения химического оружия и коллективным попыткам борьбы с ним", - отметила она.

Т.Мэй на заседании Совбеза в очередной раз обвинила Россию в покровительстве режима Башара Асада в Сирии, который якобы регулярно применяет химическое оружие против вооруженных представителей сирийской оппозиции, а также в причастности к покушению на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь в Солсбери, где был применен нервно-паралитический газ военного назначения "Новичок".

Британский премьер отметила, что "в то время как Совбез ООН пришел к выводу, что режим Асада неоднократно применял химическое оружие, Россия из раза в раз продолжает использовать свое вето, чтобы воспрепятствовать Совбезу ООН призвать Асада к ответу".

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