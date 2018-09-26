Мэй критикует позицию РФ по предполагаемому применению химического оружия в Сирии
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Нью-Йорк (ООН). 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Великобритании выразила сожаление, что Россия, используя право вето, якобы препятствует расследованию дела по предполагаемому использованию химического оружия в Сирии.
"Жаль, что Россия продолжает препятствовать Совбезу продолжить выполнять свои обязанности и положить конец практике (когда используется химическое оружие - ИФ)", - сказала Т.Мэй, выступая на заседании Совбеза ООН.
1кю ар ки
Интерфакс