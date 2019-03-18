Этот контент был опубликован 18 марта 2019 г. 10:17

Лондон. 18 марта. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может отложить третье голосование по соглашению по Brexit в британском парламенте, сообщает в понедельник газета The Daily Mail.

"Премьер-министр, как сообщается, желает отложить третье голосование по ее сделке в случае, если у нее "не будет шансов победить" и усилить давление на членов парламента, организовав голосование за несколько дней до того, как Великобритания покинет ЕС 29 марта", - пишет газета.

Газета также отмечает, что Т.Мэй может обратиться к Брюсселю с просьбой о переносе Brexit на более продолжительный срок. В настоящее время перенос, если он состоится, запланирован на 30 июня.

Ряд высокопоставленных официальных лиц считает, что голосование по сделке следует отложить до следующей недели, когда Т.Мэй уже попросит ЕС о переносе сроков по Brexit, пишет газета.

Глава МИД Великобритании Джереми Хант, в свою очередь, выступая в Брюсселе, заявил, что он надеется, что голосование в британском парламенте пройдет уже во вторник. Он заметил, что британское правительство хочет убедиться, что сделка наберет достаточное число голосов в поддержку соглашения по Brexit.

Сообщения о желании Т.Мэй отменить голосование поступают на фоне заявления консерватора Бориса Джонсона о нежелании поддерживать сделку по Brexit в текущем формате.

Экс-глава МИД Великобритании Б.Джонсон в воскресенье призвал к тому, чтобы Великобритания до нового голосования по Brexit в парламенте вновь попыталась добиться изменений в договоренностях по ирландской границе.

"На этой неделе будет саммит ЕС. Еще не поздно достичь реальных изменений по "бэкстопу". Будет абсурдно проводить голосование прежде, чем мы попытаемся сделать это (добиться изменений - ИФ)", - написал Б.Джонсон в своей колонке для The Daily Telegraph.

Б.Джонсон подчеркнул, что, если Великобритания согласится на сделку в текущем формате, то она не сможет вернуть себе контроль над законами и торговой политикой. По его мнению, Великобритании предстоит "еще большее унижение" в случае, если депутаты поддержат текущее соглашения по Brexit.

"Бэкстоп" - страховочный план, который позволит сохранить прозрачную границу между республикой Ирландией и Северной Ирландией, в случае, если Брюссель и Лондон не договорятся об альтернативном способе. Многие британские министры критикуют этот план, так как он, по их мнению, привязывает Великобританию к торговым нормам ЕС.

Ранее СМИ сообщали, что голосование по Brexit должно состояться в ближайшие дни, вероятнее всего во вторник или в среду.

Британский министр финансов Филип Хэммонд заявил в воскресенье, что очередное голосование в палате общин по соглашению по Brexit пройдет в случае уверенности правительства в его успешности.

В четверг члены британской Палаты общин поддержали предложение премьера Терезы Мэй о переносе крайнего срока Brexit с 29 марта на 30 июня 2019 года.

В предложении правительства также говорится о том, что если Великобритании все же потребуется перенос на более длительный срок, то стране предстоит принять участие в ближайших выборах в Европарламент.

Это решение британского парламента означает, что теперь Т.Мэй попросит ЕС разрешить перенести дату выхода Великобритании из ЕС. Чтобы это предложение было одобрено, его должны поддержать все остальные 27 членов Евросоюза.

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