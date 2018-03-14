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Этот контент был опубликован 14 марта 2018 г. 15:10 14.03.2018 - 15:10

Лондон. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Пересмотр условий вещания российского телеканала RT на территории Великобритании не включен в список мер в отношении России, объявленных Лондоном в среду, поскольку этот вопрос находится в ведении специализированного ведомства-регулятора.

"Это не дело правительства, это дело Офкома (британский регулятор в сфере телерадиовещания - ИФ)", - сказала Т.Мэй, выступая в среду перед парламентариями.

Ранее на этой неделе Офком проинформировал, что направил владельцу лицензий на вещание RT в Великобритании предупреждение, в котором говорилось: "Если в рамках британского расследования (инцидента со С.Скрипалем) выяснится, что со стороны российского государства в отношении Великобритании имело место незаконное применение силы, то мы будем считать уместным, в рамках исполняемых нами обязанностей, убедиться, функционирует ли RT четко и в соответствии (с принятыми нормами)".

Офком - британское ведомство, осуществляющее наблюдение за исполнением Кодекса телерадиовещания на территории страны. Оно также следит за тем, чтобы владельцы лицензий на телерадиовещание исполняли их должным образом.

Ар яч

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