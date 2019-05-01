Этот контент был опубликован 1 мая 2019 г. 18:13

Лондон. 1 мая. ИНТЕРФАКС - Премьер Великобритании Тереза Мэй заявила в среду, что стремится быстро найти выход из тупика в вопросе о Brexit, сообщает Associated Press.

"Мы знаем, что должны положить конец этой неопределенности как можно быстрее. И я надеюсь, что сможем заключить сделку", - сказала она, обращаясь к членам одного из комитетов палаты общин.

В настоящее время в Великобритании правительство ведет переговоры с оппозиционной Лейбористской партией по вопросу об условиях выхода страны из ЕС. Ранее Т.Мэй уже согласовала сделку по Brexit c Брюсселем, однако британский парламент отказался ратифицировать ее. В итоге Великобритании предоставили отсрочку выхода из ЕС в надежде, что в ближайшие месяцы в Лондоне согласуют единую позицию.

1во ри

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!