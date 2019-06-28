Лондон. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе переговоров с российским президентом Владимиром Путиным указала на необходимость деэскалации ситуации на Украине, сообщили на Даунинг-стрит.

"Премьер сказала, что действия России на Украине вызывают глубокую обеспокоенность и что для достижения какого-либо прогресса необходима деэскалация конфликта", - приводит агентство Bloomberg выдержки из заявления представителя Мэй.

Ранее в пятницу Мэй и Путин провели переговоры "на полях" саммита G20 в Осаке.

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