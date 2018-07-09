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Этот контент был опубликован 9 июля 2018 г. 17:10 09.07.2018 - 17:10

Лондон. 9 июня. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в понедельник объявила, что правительство Соединенного Королевство будет готовиться к возможному варианту Brexit, предусматривающему отсутствие соглашение с ЕС о дальнейших взаимоотношениях Лондона с Брюсселем.

"Если Евросоюз продолжит придерживаться такого курса, высоки риски того, что сделка достигнута не будет... Ответственное правительство должно подготовиться к нескольким возможным исходам, включая возможность того, сто соглашение с ЕС не будет достигнуто", - заявила премьер на заседании парламента в Лондоне.

Кроме того, Т.Мэй отметила необходимость ускорения летом переговорного процесса с ЕС.

В понедельник двое членов британского кабинета министров ушли в отставку в связи со спорами об условиях Brexit. Свои посты покинули министр по делам Brexit Дэвид Дэвис и глава МИД Борис Джонсон.

Д.Дэвиса на посту сменит Доминик Рааб, назначение нового министра иностранных дел ожидается в ближайшее время.

Министры подали в отставку в связи с несогласием относительно планов экономических отношений Великобритании и ЕС после официального выхода страны из Евросоюза.

План британского правительства предусматривает сохранение тесных экономических связей и создание зоны свободной торговли Британии с европейскими государствами после ее выхода из ЕС. Это противоречит позиции жестких сторонников Brexit, настаивающих на введении таможенных пошлин в соответствии с тарифами ВТО.

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