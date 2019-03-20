*** Она призывает британский парламент одобрить соглашение с ЕС об условиях Brexit

Лондон. 21 марта. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предупредила, что не намерена организовывать повторный референдум по вопросу о выходе из ЕС.

"Некоторые предлагали провести второй референдум. Я не думаю, что вы (британцы - ИФ) этого хотите. И я сама тоже этого не хочу. Мы уже задали вам этот вопрос (о том, нужно ли выйти из ЕС - ИФ), и вы дали ответ", - заявила она в обращении к согражданам.

Т.Мэй выразила надежду на то, что британский парламент в итоге одобрит сделку по выходу из ЕС, которую она согласовала с Брюсселем. "Это соглашение претворяет в жизнь то, о чем вы попросили нас на референдуме. И оно - лучший вариант из всех тех, которые можно было согласовать на переговорах", - отметила премьер.

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