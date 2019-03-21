Этот контент был опубликован 22 марта 2019 г. 0:32

Брюссель. 22 марта. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не считает, что нужно пытаться повернуть Brexit вспять и отменять статью 50 Лиссабонского договора, основополагающего документа Евросоюза.

"Я не считаю, что мы должны отменять статью 50, это не то, что мы должны делать", - сказала она.

По ее словам, в 2016 году британцам был предоставлен выбор и они проголосовали за выход из ЕС, поэтому это решение нужно уважать.

"Время работать на благо британцев, время принять решение", - сказала она.

По словам Т.Мэй, она работает над тем, чтобы провести упорядоченный Brexit.

1тф тг

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!