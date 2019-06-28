Этот контент был опубликован 28 июня 2019 г. 12:23

Лондон. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Британии Тереза Мэй обсудила с российским лидером Владимиром Путиным на встрече в Осаке важность сохранения ядерной сделки с Ираном, говорится в заявлении Даунинг-стрит, выдержки из которого приводят британские СМИ.

"Как два постоянных члена Совета Безопасности ООН, они также обсудили вопросы, вызывающие обеспокоенность глобального характера, включая важность сохранения ядерного соглашения с Ираном", - отмечается в заявлении представителя Даунинг-стрит.

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