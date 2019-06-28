Этот контент был опубликован 28 июня 2019 г. 12:31

Лондон. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Британии Тереза Мэй обсудила с российским лидером Владимиром Путиным на встрече в Осаке важность сохранения ядерной сделки с Ираном, говорится в заявлении Даунинг-стрит, выдержки из которого приводят британские СМИ.

"Как два постоянных члена Совета Безопасности ООН, они также обсудили вопросы, вызывающие обеспокоенность глобального характера, включая важность сохранения ядерного соглашения с Ираном", - отмечается в заявлении представителя Даунинг-стрит.

В пятницу в Вене проходит встреча иранских представителей с представителями стран, подписавших Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по ядерной программе Ирана.

Иран ранее предупреждал, что в связи с выходом США из соглашения по атому и возобновлением антииранских санкций Тегеран может пересмотреть свои обязательства, в частности, в области лимитов по обогащению урана.

По сделке, заключенной в июле 2015 года с "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия - ИФ), Иран обязался в течение 15 лет продавать за границу излишки урана и тяжелой воды. СВПД разрешает Ирану иметь у себя 300 кг низкообогащенного урана и 130 тонн тяжелой воды.

Иран также дал европейским странам 60 дней на выполнение своих обязательств, имея в виду, прежде всего, создание специального платежного механизма, который позволял бы торговать с Тегераном в первую очередь в нефтяном секторе в обход американских санкций. Этот срок истек 27 июня.

***/ 1эф во мф

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!