Этот контент был опубликован 24 мая 2019 г. 11:16

Лондон. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Британский премьер Тереза Мэй в пятницу объявила, что покинет пост лидера Консервативной партии 7 июня этого года.

"Сегодня я объявляю, что уйду с поста лидера Консервативной партии в пятницу 7 июня, так чтобы можно было выбрать моего преемника", - сказала она, выступая на Даунинг-стрит перед журналистами.

Она отметила, что договорилась с председателем партии и с главой влиятельного парламентского комитета 1922 о выборах нового партийного лидера в течение последующей после ее отставки недели.

(ПОСЛЕДУЕТ)

1аю ар

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