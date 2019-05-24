Этот контент был опубликован 24 мая 2019 г. 11:32

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Лондон. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Британский премьер Тереза Мэй в пятницу объявила, что покинет пост лидера Консервативной партии 7 июня этого года.

"Сегодня я объявляю, что уйду с поста лидера Консервативной партии в пятницу 7 июня, так чтобы можно было выбрать моего преемника", - сказала она, выступая на Даунинг-стрит перед журналистами.

По ее словам, она договорилась с председателем партии и с главой влиятельного парламентского комитета 1922 о том, что процесс выбора нового партийного лидера начнется на следующей неделе.

При этом она подчеркнула, что останется на посту премьера до завершения процесса передачи власти.

Мэй напомнила, что не смогла добиться поддержки соглашения по Brexit.

"К сожалению, я оказалась неспособной это сделать. Я пыталась трижды", - отметила Мэй.

Мэй эмоционально завершила выступление о намерении покинуть пост лидера Консервативной партии. В конце речи ее голос сорвался.

Премьер подчеркнула, что она стала второй женщиной на этом посту после Маргарет Тэтчер, но, "конечно, не последней".

"Я очень благодарна тому, что у меня была возможность служить стране, которую я люблю", - сказала она.

После этого Мэй резко отвернулась от кафедры, за который выступала и вошла в двери Даунинг-Стрит 10.

Во вторник Мэй представила новый вариант законопроекта о Brexit, по которому должен проголосовать британский парламент. В частности, Мэй предложила депутатам провести голосование о повторном референдуме по Brexit, пообещала им голосование по аспектам будущих отношений с ЕС и заверила в том, что правительство будет искать альтернативу критикуемому "страховочному плану по ирландской границе".

Новое предложение сразу вызвало негативную реакцию как среди лейбористов, так и среди консерваторов, поддерживающих радикальный Brexit.

На фоне резкой критики в отношении законопроекта британские СМИ все чаще писали о скорой отставке Мэй.

1аю

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