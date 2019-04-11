Этот контент был опубликован 11 апреля 2019 г. 15:01

***Ассанжа арестовали по запросу США

Лондон. 11 апреля. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в четверг заявила, что на британской территории все должны подчиняться закону, и арестованный в четверг основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж не является исключением.

"Этот случай (с арестом Дж.Ассанжа - ИФ) показывает, что в Великобритании все следуют предписаниям закона", - сказала Т.Мэй

"Дж.Ассанж был арестован, в соответствии с запросом об экстрадиции, который был направлен Соединенными Штатами", - подчеркнула британский премьер.

"Теперь это - вопрос применения права, который стоит перед судом", - добавила она.

При этом Т.Мэй выразила благодарность сотрудникам полиции Лондона, которые произвели арест Дж.Ассанжа.

1тэ аю

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